أعلنت المجموعة العربية التي ترأسها الجزائر في الأمم المتحدة أن الجمعية العامة ستعقد اجتماعا طارئا غدا الخميس وذلك لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ألمحتلة في ضوء فشل مجلس الأمن في صياغة موقف توافقي.

وقال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني، في تصريح للصحافيين، إنه "أخذا في الاعتبار بأن مجلس الأمن لم يقدر حتى الآن اعتماد وثيقة مخرجات، وصياغة موقف توافقي بشأن القمع الذي يواجهه الفلسطينيون في الأرض المحتلة، قررت المجموعة العربية الدعوة إلى اجتماع طارئ للجمعية العامة"، قائلا إنه قدم هو ورئيس منظمة التعاون الإسلامي رسالة إلى رئيس الجمعية العامة بهذا الخصوص.

وقال السفير ميموني: "في وقت نعمل فيه على تعزيز التعددية، نؤمن بشدة بالدور المهم لمنظومة الأمم المتحدة ككل، ولا يمكنها ولا ينبغي أن تبقى صامتة في وجه القمع الصهيوني."

كما رحب رئيس المجموعة العربية بالالتزام الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وعمله المتواصل، وقال: "نسأله تكثيف اتصالاته مع جميع قادة العالم لوضع حد للقمع الذي يواجهه الفلسطينيون."

وقد اجتمع مجلس الأمن ثلاث مرات في جلسات طارئة لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان آخرها جلسة مفتوحة عُقدت يوم الأحد 16 ماي دون الخروج ببيان