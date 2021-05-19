صدم الجزائريون أمام هول ما تعرضت له أستاذات برج باجي مختار على مرأى رضيعة صاحبة السنتين.

التهبت مواقع التواصل الاجتماعي منذ سهرة أمس بعبارات التنديد لما حدث لعشر أستاذات في شققهن الوظيفية من اغتصاب واعتداء طيلة ساعتين من قبل مجهولين.

ففي حين تحدثت مصادر عن توقيف أربعة مشتبه بهم، قالت النقابة الجزائرية لعمال التربية أنه الاعتداء الرابع على هذه المدرسة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتسليط أقصى العقوبات على هؤلاء الوحوش البشرية الذين لم تحرك فيهم حتى دموع طفلة صغيرة ساكنا.