توفي 46 شخصا وأصيب 1848 آخرون إثر وقوع 1459 حادث مرور عبر مختلف ولايات الوطن خلال أسبوع، حسب ما جاء، اليوم الأربعاء، في حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته، أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية وهران بوفاة 05 أشخاص وجرح 17 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 32 حادث مرور.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة الممتدة ما بين 09 إلى 15 ماي 2021، عبر كافة التراب الوطني بـ 459 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر ولايات الوطن، تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، إلى جانب 308 عملية تعقيم عامة عبر التراب الوطني مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وأضاف البيان أن المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهاتين العمليتين 1551 عون بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 319 سيارة إسعاف 145 شاحنة مضخة.

وفي سياق آخر، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1395 تدخلا سمحت بإخـماد 989 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، بالإضافة إلى 4377 تدخل خلال نفس الفترة لتغطية 3894 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.