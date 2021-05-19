أعلنت لجنة إدارة نادي الزمالك المصري تلقيها ردا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حول الشكوى التي تقدم بها ضد فريقي الترجي التونسي ومولودية الجزائر.

وأوضح "كاف" أن "الشكوى تمت دراستها والتحقيق فيها خلال الفترة الماضية، مع مراجعة تقارير حكام ومراقبي المباراة"، مؤكدا أنه "تم التأكد من عدم وجود شبهات حول المباراة، مما أدى بدوره إلى حفظ الشكوى"، وذلك حسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

وكان رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رايموند هاك، قال إن اللجنة تستطيع فرض عقوبات مثل إعادة المباراة إذا ثبت التورط في فعل أي شيء غير مناسب، وذلك على خلفية مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا. من جانبه، كشف عمرو الدرديري، المتحدث باسم الزمالك، عن "أوراق ضغط" يمكن أن تؤدي إلى إعادة مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر.

وقال إن النادي تقدم بشكوى رسمية ضد الترجي ومولودية الجزائر، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن إدارة الزمالك سبق وأن أعلنت تقدمها بشكوى ضد الترجي والمولودية بعد المباراة التي جمعت بينهما، وكانت من أسباب خروج الفريق المصري من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.