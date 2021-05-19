أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، أن سبب عدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، هو حماية لسيادتها وقراراتها.

وقال جراد، خلال إشرافه على مراسم إحياء الذكرى 65 لليوم الوطني للطالب، الجزائر لن تلجأ للاستدانة الخارجية، لأن رهان هذه المرحلة هو حماية سيادتنا وقرارنا لأن بعض الدول التي لجأت إلى هذه الخطوة، انهارت تماما وهذا أمر غير مقبول في الجزائر.

وأضاف أن ذكرى 1956 تعد بوابة الحفاظ على السيادة الوطنية، وتابع الوزير الأول أن دور الجامعة هو المساهمة في بناء الجزائر على مختلف المستويات، معتبرا ذكرى يوم الطالب بوابة للحفاظ على السيادة الوطنية.

وأشار جراد إلى أن الطلبة الجزائريين لهم كل الحق في الدفاع عم أفكارهم وتكوين أنفسهم سياسيا.