كشفت وكالة "فرانس برس"، إنه وفقًا للإحصاءات الصادرة عن السلطات الصحية في عدد من بلدان العالم ومنظمة الصحة العالمية، فإنه تم إعطاء أكثر من مليار و500 مليون و17 ألف و337 جرعة مختلفة من لقاحات فيروس كورونا في 210 دولة وإقليم حول العالم حتى الآن.

وأوضحت: أنه تم منح ما يقرب من 60% من هذا المجموع في ثلاث دول هي الصين، التي قامت بتطعيم حوالي 421.9 مليون مواطن، والولايات المتحدة، التي قامت بتطعيم حوالي 274.4 مليون مواطن، والهند التي نجحت في تطعيم حوالي 184.4مليون مواطن، حيث تعاني من أكبر الأضرار العالمية حاليا بسبب انتشار الفيروس.

وتلقى 32%من الأوروبيين جرعة في 11 دولة فقط ولم تطرح اللقاحات بعد في باقي الدول الأوروبية.