أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن فتح عملية إيداع ملفات الترشّح لمسابقة التوظيف والتكوين على أساس الاختبارات الخاصة بأعوان الشرطة ذكور.

وأوضح البيان، أن إيداع الملفات يكون على مستوى مكاتب التكوين التابعة لأمن الولايات الجنوبية التالية: أدرار، تمنراست، إليزي، بسكرة، تندوف، بشار، ورڤلة، غرداية، الأغواط، الوادي، أولاد جلال، المغير، توڤرت، المنيعة إن صالح، جانت، إن ڤزام، بني عباس، برج باجي مختار، تيميمون.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بشروط الالتحاق بالمسابقة، وهي أن يكون المترشّح قد بلغ سن الـ 19 سنة على الأقل عند تاريخ إجراء المسابقة، و23 سنة على الأكثر. كما يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة وكذا الاطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للأمن الوطني، الفايسبوك، أنستغرام والتويتر.