قرر تكتل نقابات التربية، مواصلة برنامجه الاحتجاجي بالمقاطعة الإدارية لجميع أعمال نهاية السنة بما فيها صب النقاط وتسليم أوراق اختبارات الفصل الثاني، وهدد أيضا بمقاطعة الامتحانات الرسمية، ما لم تتحرك الحكومة" لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتكفل بالمطالب المرفوعة حفاظا على استقرار القطاع".

وفي انتظار ذلك، دعا التكتل منخرطيه إلى المشاركة بقوة في الوقفة الوطنية المقررة الأربعاء المقبل أمام وزارة التربية.

وعقد ممثلو 14 نقابة دخلت في موجة إضرابات احتجاجا على الانهيار " الفظيع" للقدرة الشرائية، مؤخرا اجتماعا بمقر نقابة " اينباف" بالعاصمة، للبحث في سبل وآليات مواصلة الاحتجاجات، وأعلنت في بيان تلقت " الخبر" نسخة منه، أنه تقرر بالإجماع المقاطعة الإدارية لجميع أعمال نهاية السنة، في ظل الوضع المتأزم الذي يعيشه عمال وموظفو التربية، لاسيما ما تعلق منه بظروفهم الاجتماعية والمهنية المزرية التي كانت سببا مباشرا في الدفع بهم إلى الشارع. وبعد الاستجابة الواسعة للحركة الاحتجاجية أيام 09 و10 و11 ماي 2021 التي دعت إليها النقابات المستقلة دعما لانتفاضة الأسرة التربوية، ونظرا لعدم التجاوب مع المطالب المرفوعة، فقد تقرر يضيف البيان، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية بملحقة رويسو يوم الأربعاء 26 ماي 2021 في الساعة الحادية عشر صباحا.

وبخصوص مقاطعة امتحانات نهاية السنة، ذكر بيان التكتل، أنه تقرر عقد اجتماع بعد الوقفة الاحتجاجية الوطنية لتحديد الموقف النهائي من المقاطعة، حيث دعا الأسرة التربوية "للتجند أكثر من أي وقت مضى لافتكاك الحقوق وإنجاح الموقف التصعيدي للنقابات المستقلة"، وطالب الحكومة" بالتفاعل الإيجابي لحلحلة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة للتكفل بالمطالب المرفوعة حفاظا على استقرار القطاع".