تسلم الرئيس اللبناني ميشيل عون، من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، كتابا يطلب إعفاءه من مسؤولياته الوزارية. وقالت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال طلب من الرئيس إعفاءه من مهام منصبه بعد تصريحات نقلها التلفزيون وتسببت في توتر العلاقات مع دول خليجية.

وقال وهبة: "في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر للإساءة إلى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت إليه طلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية".

وأثار وهبة عبر تصريحات خلال لقاء تلفزيوني، ردود فعل غاضبة بشكل واسع، بعدما لمح لدور خليجي في تمويل تنظيم داعش الإرهابي. وخلال مداخلة لضيف سعودي، انسحب الوزير وهبة من اللقاء، متهما السياسي سلمان الأنصاري بإهانة الرئيس اللبناني.

وبينما هم الوزير بالمغادرة، قال إنه لا يسمح لواحد من "أهل البدو" بإهانة الرئيس عون. وأصدر وهبة، يوم أمس، بيان اعتذار عن هذه التصريحات، قائلا إنه لم يقصد الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة.

وأمس الثلاثاء أصدرت السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر بيانات استنكرت وأدانت فيها تصريحات وهبة. كما استدعت الخارجية الإماراتية سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات.