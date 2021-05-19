أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد أربعة مواطنين إلى جانب أكثر من 1400 إصابة خلال المواجهات مع قوات الجيش الصهيوني في الضفة الغربية والقدس.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 219 شخصا من بينهم 63 طفلا و36 سيدة و16 مسنا إضافة إلى 1530 إصابة بجراح مختلفة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "العدوان الهمجي الغاشم أدى حتى اللحظة إلى ارتقاء 219 شهيدا، منهم 63 طفلا و36 سيدة و16 مسنا بالإضافة إلى 1530 إصابة بجراح مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و370 إصابة في الأجزاء العلوية منها 130 إصابة بالرأس، كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة".

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، قد اندلعت منذ نحو شهر، بسبب اعتزام إالكيان الصهيوني طرد عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية، إضافة إلى الإجراءات التعسفية في محيط المسجد الأقصى، واقتحام المستوطنين باحاته.

ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت حدة المواجهات، بعد أن أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ تجاه الأراضي المحتلة، ردا على ما وصفتها بـ "انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس"، فيما تشن الكيان الصهيوني غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من مئتي فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ وإصابة الآلاف، فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وفي ذات الوقت، تتعرض مدن وبلدات الكيان الصهيوني لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية، ما أدى لمقتل أكثر من 10 صهاينة وإصابة المئات.