أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 163.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.3 مليون وفاة. وحسب بيانات الجامعة فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 163.952.478، وإجمالي الوفيات 3.399.194.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 587198 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.996.675. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 428034 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 15.359.397. وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 278719، وإجمالي إصابات 25.228.996.

وجاءت المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 220493 وإجمالي إصابات 2.382.745. متبوعة في المرتبة الخامسة ببريطانيا بإجمالي وفيات 127953، وإجمالي إصابات 4.466.220. وإيطاليا في المرتبة السادسة بإجمالي وفيات 124497، وإجمالي إصابات 4.167.025.

وفي المرتبة السابعة حلت روسيا بإجمالي وفيات 114619، وإجمالي إصابات 4.900.995. والمرتبة الثامنة احتلتها فرنسا بإجمالي وفيات 108201 وإجمالي إصابات 5.959.593. وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 86514، وإجمالي إصابات 3.615.896. تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 82291، وإجمالي إصابات 3.144.547.