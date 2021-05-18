أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من داخل قطاع غزة مستهدفة 6 قواعد جوية للكيان الصهيوني، ليل الثلاثاء".



والقواعد التي استهدفتها حركة حماس بالصواريخ هي "حتسور"، و"حتسريم"، و"نيفاتيم"، و"تل نوف"، و"بلماخيم"، و"رامون" الجوية .



وقالت وسائل إعلام صهيونية إن صافرات الأنذار دوت في أسدود وعسقلان ومستوطنات قرب غزة، بعد إطلاق "رشقات مكثفة" من الصواريخ من داخل القطاع.



وتأتي الهجمات الجديدة من غزة بعد غارات العدو التي استهدفت مدينة رفح جنوبي القطاع، وأدت إلى مقتل سيدة وإصابة 7 معظمهم أطفال.