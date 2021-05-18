نفت حماس تقارير تناقلتها وسائل إعلام الكيان الصهيوني، الثلاثاء، عن موافقة الحركة على وقف إطلاق النار بدءا من يوم الخميس.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن ما تناقلته وسائل إعلام الكيان الصهيوني "ليس صحيحا".



وأضاف: "لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار"، لكنه أكد أن "الجهود والاتصالات من الوسطاء جادة ومتواصلة، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة".



وكانت وسائل إعلام الكيان الصهيوني ذكرت الثلاثاء، أن مصر قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بدءا من الساعة السادسة من صباح الخميس، في مسعى لوقف التصعيد الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا.



وقالت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، إن زعماء فرنسا ومصر والأردن اتفقوا على تدشين مبادرة إنسانية في غزة.