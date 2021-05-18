استدعى ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم اليوم الثلاثاء كريم بن زيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني لقائمة منتخب الديوك استعداداً للمشاركة في يورو 2020.

وأنهت دعوة ديشان الرسمية الخلاف الذي كان قائماً بين المدرب والمهاجم والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وطوت قضية "ابتزاز فالبوينا" التي تسببت باستبعاد بن زيمة لقرابة ست سنوات.

وحصد بن زيمة ثمرة تألقه المستمر مع ريال مدريد بعدما نال أمس الإثنين أيضاً جائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج والتي تمنح من اتحاد لاعبي كرة القدم في فرنسا.

وقال ديشان: "استدعيت بنزيمة بعدما التقينا وتحدثنا مطولاً بكل صراحة".