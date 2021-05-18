قام مجهولون بولاية برج باجي مختار، اليوم، بالاعتداء على أستاذات يعملن بالتعليم الابتدائي. وأقدم هؤلاء على اقتحام مسكنهم الوظيفي، وقد نجم عن الاعتداء سرقة هواتف الأستاذات وإصابة اثنتين منهن بجروح متفاوتة الخطورة، حيث ثم نفلهن الى المؤسسة الاستشفائية ببرج باجي مختار.

ولقيت الحادثة استنكارا واستياء شديدين من أهالي وأعيان المنطقة وكذا من قبل الأسرة التربوية بأدرار وبرج باجي مختار، داعين لوقف حد لمثل هذه الاعتداءات التي تكرر من حين لآخر.

وقررت نقابة الكنابست التوقف عن العمل نهار غد الأربعاء، قطاع.

يذكر أنه قبل شهر كان قد تم الإعتداء على بعض أساتذة في برج باجي مختار وتم يومها تنظيم وقفة احتجاجية والتوقف عن العمل والتنديد بهذه الممارسات.