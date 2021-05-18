تم اليوم الاعلان عن الافتتاح الرسمي لموقع حوش الباي الاثري الواقع بحي المصلى بالمدية.

تزامنت عملية الافتتاح لهذا الموقع الاثري للزوار والجمعيات مع اختتام شهر التراث بالولاية، واعتبر اسماعيل مدير دائرة المواقع الاثرية أن المناسبة بادرة خير، للتعرف أكثر على هذا المعلم التاريخي، والإقامة الصيفية لآخر البايات، واستنشاق عبق تاريخ هذه الولاية.

وأوضح مدير دائرة المواقع الاثرية بأن هذه الإقامة كانت بمثابة مقر ومركز سيادي، وسكنها العديد من البايات، بحسب الأرشيف الذي يؤكد بأن هذا المعلم كان سياديا، ويكفي القول حسب ذات المتحدث أنه لما دخلت فرنسا إلى هذه الولاية استهدفته، واستطاعت احتلاله، معتبرة ذلك بأنه احتلال لولاية المدية.

من جهته، اعتبر احمد مربوش رئيس مصلحة التراث بمديرية الثقافة والفنون، بان هذا اللقاء كان مخططا له سلفا، أي منذ بداية شهر التراث، بأن الاعلان عن افتتاح هذا الموقع، تزامن مع تاريخ 18 أفريل، كيوم عالمي للنصب والمعالم التاريخية، و18 ماي كيوم عالمي للمتاحف، واقترح ممثلوا القطاع بأن يكون هذا الموقع الاثري مستقبلا، بمثابة فضاء لجمع كل ما هو تحف ومآثر لمحاكاة تاريخ هذه الولاية.