عين المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، بقيادة الرئيس، باتريس موتسيبي، رؤساء اللجان الدائمة للكاف، خلال اجتماع عقد يوم السبت الفارط بكيغالي (رواندا)، حسبما أفادت به الهيئة القارية اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمي.

وخلت القائمة التي كشفت عنها الكاف من أي عضو جزائري في أي لجنة من لجانها الدائمة.

وأوضحت الكاف أن "المكتب التنفيذي صادق على تعيينات لجنة الطوارئ، والتي جاءت باقتراح من الرئيس".

وانتخب باتريس موتسيبي، المترشح الوحيد، على رأس الكاف، يوم الجمعة 12 مارس الفارط، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية الـ43 للهيئة القارية التي جرت بالرباط (المغرب).

وخلف رئيس نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الملغاشي أحمد أحمد، الموقف عن مهامه في صيف 2019 قبل انتهاء عهدته لعدة انتهاكات من بينها "توزيع الهدايا" و "اختلاس الاموال".

أسماء رؤساء اللجان الدائمة للكاف ونائبيهم :

- اللجنة المالية:

الرئيس: فوزي لقجع مهمته (المغرب)

نائب الرئيس: أندرو كامانغا (زامبيا)

- اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا (كان):

الرئيس: باتريس موتسيبي (جنوب افريقيا)

نائب الرئيس : أوغستين إيمانويل سنغور السنغال)

نائب الرئيس : أماجو ملفين بينيك (نيجيريا)

لجنة تنظيم البطولة الافريقية للاعبين المحليين (شان):

الرئيس : سيدو مبومبو نجويا (الكاميرون)

نائب الرئيس : موزيس ماغوغو (أوغندا)

لجنة تنظيم منافسات الأندية ونظام إدارة تراخيص الأندية:

الرئيس: أحمد يحي (موريتانيا)

نائب الرئيس: ماكلين ليتشويتي (بوتسوانا)

نائب الرئيس: جبريلا حميدو هيما (النيجر)

- اللجنة المنظمة لمنافسات الشباب:

الرئيس: سليمان وابيري (جيبوتي)

نائب الرئيس : بيير آلان موغينغي (الغابون)

نائب الرئيس : مصطفى إيشولا راجي (ليبيريا)

- اللجنة المنظمة للكرة النسوية :

الرئيس: كنيزات إبراهيم (جزر القمر)

نائب الرئيس: إيشا يوهانسن (سيراليون)

- لجنة تطوير كرة القدم داخل القاعات والكرة الشاطئية:

الرئيس: سيتا سانغاري (بوركينا فاسو)

نائب الرئيس : عبد الغني سعيد عرب (الصومال)

- لجنة الشؤون القانونية والاتحادات الوطنية:

الرئيس : أوغستين إيمانويل سنغور (السنغال)

نائب الرئيس: إلفيس شيتي (السيشل)

- اللجنة الطبية :

الرئيس: وديع الجريء (تونس)

نائب الرئيس : منصب شاغرا بصفة مؤقتة

كما لا يزال رئيس الكاف موتسيبي يتلقى اقتراحات إضافية بشأن كل من لجنة التحكيم واللجنة الفنية والتطوير.