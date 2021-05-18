آخر أرقام كورونا في الجزائر

أخبار الوطن
18 مايو 2021 () - س.أ
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سجلت الجزائر 207  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الثلاثاء وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات في بيان لها.

و لهذا يرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس منذ ظهوره في الجزائر، أواخر فيفري من العام الماضي إلى  125485 حالة.

وأضاف المصدر تسجيل 7 وفيات جديدة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3381 وفاة.

كما تماثل 133 مريضا للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين الإجمالي إلى 87.614 حالة، فيما لايزال 22 مريضا في العناية المركزة.

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