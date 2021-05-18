خلف الحريق الذي نشب اليوم الثلاثاء بسوق الفلاح برقان (جنوب أدرار) تضرر 21 محلا تجاريا ( ما بين احتراق كلي وجزئي) في حين تم إبعاد ألسنة اللهب عن 22 محلا آخرا ، حسب حصيلة أعلن عنها المدير الولائي للحماية الرائد علي محي الدين.

وسخر عدد معتبر من أعوان الحماية المدنية تابعين للوحدات الثانوية بكل من رقان و أولف و زاوية كنته وسبع شاحنات إطفاء وبدعم من عتاد لوحدة من الجيش الوطني الشعبي، للسيطرة على الحريق الذي نشب بهذا الفضاء التجاري الذي يحصي 43 محلا تجاريا ، حسب المسؤول ذاته.

ومن جانبه أوضح رئيس دائرة رقان نصر الدين عبد الحكيم ديسي أنه تم تشكيل خلية أمنية و تقنية للوقوف على معاينة الخسائر و التحقيق في أسباب نشوب هذا الحريق.