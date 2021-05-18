كشف مدرب بشيكتاش "سيرجن يالتشين" عما حدث بينه ولاعبه الدولي الجزائري رشيد غزال، الذي يعود له الفضل في تتويج ناديه بلقب الدوري، في تصريحات نقلها موقع "تي أم هابر" التركي.

وقال نفس المتحدث في تصريحات صحفية:" كانت ذكرى مضحكة لليوم الأول لرشيد غزال، عندما جاء سأل مناجيره هاكان كوركماز عني، كيف كنت لاعب كرة قدم وأي نوع من الأشخاص أنا..".

يالتشين أضاف: "ردهم كان .. أنظر إلى غوغل وستفهم".

وأردف المدرب التركي: " كان يشعر بالفضول ومتعطش، كان يشاهد مبارياتي القديمة، ركض إلى غرفتي وقال لي " لقد كنت ممثلا ولاعبا رئيسيا رائعا، لقد كنت مخطأ بحقك أما الأن فأنا مفتون بك".

وأنهى كلامه: " كان لرشيد بعض النقائص، حاولنا إصلاحها بدراسة خاصة".