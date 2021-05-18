تحطم مركب كان على متنه 90 مهاجرا غير شرعي، أمس الإثنين، وغرق في مياه البحر قبالة السواحل التونسية، بين جرجيس وصفاقس، ما أدى الى وفاة 57 شخصا ونجاة 33 آخرين.

ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء عن مصدر أمني قوله إن المشرفين على منصة البترول البحرية "ميسكار" المنتصبة بخليج قابس تمكنوا في اللحظات الأخيرة، من إنقاذ 33 شخصا من جنسيات مختلفة ولم يسعفهم الحظ لإنقاذ البقية، حيث لقوا حتفهم على السواحل التونسية.

وأكد ذات المصدر أن المشرفين على المنصة قاموا بتقديم الإسعافات الأولية للناجين، من رعاية صحية وأكل وملابس، ولكن يحتاجون إلى تدخل سريع من سلطة الإشراف بولاية مدنين قصد تسهيل تحويلهم من المنصة إلى اليابسة بسواحل جرجيس.