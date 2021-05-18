أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد ضحايا الهجمات الصهيونية بلغ حتى الآن 236 شهيدا و6278 جريحا.

وقالت الوزارة في تقرير لها إن "213 شهيدا بينهم 61 طفلا و36 سيدة، ارتقوا في قطاع غزة وحده، فيما أصيب 1442 آخرون".

وكان مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، قال إن خسائر القصف الصهيوني المستمر منذ أكثر من أسبوع على قطاع غزة بلغت 244 مليون دولار، مشيرا إلى أن الغارات الصهيونية دمرت 73 مقرا حكوميا، واستهدفت شبكات المياه والصرف الصحي.

وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان أن "أكثر من 38 ألف شخص لجأوا إلى 48 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها جيش الاحتلال بشكل مكثف في مناطق متفرقة من القطاع".