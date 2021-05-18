تم تنصيب لجنة تقنية لدى وزير الشّباب والرياضة، مكلفة بتقييم طلبات التمويل التي تتقدم بها الاتحادات والجمعيات الرياضية الوطنية، بموجب الباب رقم 43-02 الخاص بميزانية التسيير لوزارة الشّباب والرياضة، بالإضافة إلى وضع مقترحات لتوزيع الاعتمادات والإعانات المالية المتوفرة نقلا عما جاء ضمن منشور وزاري، تحوز "الخبر" على نسخة منه، موقع من طرف وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي.

وحسب التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 ماي 2021 المحددة لشروط وطرق تمويل الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية سيَجري تمويل الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية عن طريق التعاقد القائم على أساس تقييم شروط توظيف واستغلال الاعتمادات الممنوحة سابقا.

في هذا الصدد، تهدف هذه التعليمة إلى تحديد شروط وطُرقَ تمويل الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، بعنوان الباب رقم 43-02 الخاص بميزانية التسيير لوزارة الشّباب والرياضة، وكذا مهام اللّجنة التقنية المكلفة بتقييم الطلبات ذات الصِّلة، على أساس معايير الأداء الموضوعي وأهداف الحوكمة الرشيدة.