توفي شخص، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور وقع على الطريق البلدي الرابط بين تاجنة وظهر المداح بولاية الشلف.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن وحدتها في تاجنة تدخلت في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم إثر حادث مرور مميت، وقع على محور الطريق البلدي الرابط بين بلدية تاجنة ومنطقة ظهر المداح بذات البلدية، تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع "كيا بيكانتو".

وأضاف ذات المصدر أن الحادث خلف إصابة السائق البالغ من العمر 41 سنة بجروح وكسور عميقة في الرأس، توفي على إثرها في عين المكان، وتم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية بتنس، فيما بقيت أسباب هذا الحادث مجهولة في انتظار التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة.