نظم اليوم عمال عقود ما قبل التشغيل وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجلفة مطالبين الأمين العام للولاية باعتباره عضوا في اللجنة الولائية الوقوف والسهر على سريان عملية الادماج، والعمل على إيجاد الحلول الفورية للمشاكل التي تعترض ملف العقود.

وأكد المحتجون في بيان تحصلت "الخبر" على نسخة منه، على الإسراع في وتيرة اجتماعات اللجنة الولائية واحترام الرزنامة التي حددتها الحكومة، وطي الملف بصفة نهائية، والسهر على تنظيم عقد الاجتماعات الدورية بحضور جميع الأطراف المعنية كما طالبوا بتسريع عملية الادماج والعمل بالرخص الاستثنائية لفتح مناصب بعد توفر الاعتمادات المالية.

وختم المحتجون بيانهم بمطلب الادماج بدون قيد أو شرط مع الأخذ بعين الاعتبار بسنوات الخبرة وفتح المجال للاطلاع على حصيلة الادماج منذ انطلاقتها في الثامن ديسمبر 2019.