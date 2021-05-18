يسعى نادي أستون فيلا الإنجليزي، صاحب المركز الحادي عشر في دور "البريميرليغ" للتعاقد مع الدولي الجزائري ولاعب نادي بوردو الفرنسي صاحب 21 سنة.

صحيفة " ليكيب" كشفت أن مهدي زرقان محل اهتمام مسؤولي أستون فيلا، إذ أرسل الفريق مبعوثا إلى فرنسا من أجل معاينة بعض اللاعبين من بينهم مهدي زرقان.

وظهر اللاعب الشاب مع بوردو في 26 مواجهة هذا الموسم وغاب عن بعض اللقاءات بسبب الإصابة، كما أن عقده ينتهي في 2024.

وسائل إعلام إنجليزية أكدت أن نادي"أستون فيلا" لن يعيقه فترة عقد اللاعب وسيرسل عرضا من أجل الاستفادة من خدماته.