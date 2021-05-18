دعا وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بما في ذلك سحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، حفاظا على سيادة البلاد.

وشدد صبري بوقدوم، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، حول الوضع في ليبيا، برئاسة الجزائر، على ضرورة "توحيد الجهود مع الأمم المتحدة لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل أفضل في تحقيق الأولويات الرئيسية لخطة عملها، وذلك على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي".

وأوضح بوقدوم أنه على المستوى الأمني، أن "التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وإنفاذ حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي، والنشر الفعال لقوة وآلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية، له أهمية قصوى إذا أردنا الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها".

وفي نفس السياق أبرز أن "هناك حاجة إلى مزيد من الجهود للتصدي بشكل شامل للتوترات العسكرية والسياسية والاقتصادية الكامنة التي غذت الأزمة في ليبيا"، مؤكدا أن " الوضع يتطلب اهتماما مستمرا من المجتمع الدولي".