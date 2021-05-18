كشفت وسائل إعلام فرنسية أن المدير الرياضي لفريق أولمبيك ليون "جونينيو" شرع في التحضير للموسم القادم من خلال التفاوض للتجديد مع بعض اللاعبين أو التعاقد مع عناصر أخرى يراها فريق " لوال" قادرة على تقديم الأفضل مع الأولمبيك.

صحيفة " ليكيب" الفرنسية كشفت أن "جونينو" حصل على موافقة نهائية مع لاعب نادي ران "داميان دا سيلفا" المتواجد، في نهاية عقده مع ناديه وسينضم قلب الدفاع البالغ 33 سنة إلى ليون لمدة موسمين.

ونقلا عن نفس المصدر فإن داميان سيكون رابع المدافعين في الفريق بعد كل من أرسيلو، جيسون ديناير، وسينالي ديوماندي فيما يتجه جمال بلعمري للمغادرة وهو الذي لم يحظ بفترة لعب كثيرة بالإضافة إلى تعرضه لإصابة أبعدته مؤخرا عن مباريات ليون.