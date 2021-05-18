ابتكرت شركة "شاومي" الصينية مفهوما جديدا للهاتف الذكي بآلية منزلقة قابلة للسحب وشاشة إضافية.

وسجلت الشركة الصينية العملاقة براءة الاختراع بحسب ما نقل موقع "لاتس قو ديجيتال".

ويفترض التصميم الجديد ظهور شاشة جديدة يمكن تمديدها إلى اليمين أو اليسار من الهاتف، لتتيح ظهور شاشة إضافية، في الوقت الذي تتميز فيه كل شاشة بوظائف مختلفة عن الأخرى.

وبحسب الشركة فإن التصميم لن يكون معقدا وغير مكلف ويتيح مجالا أكبر للمستخدم للاستفادة من الهاتف.

وتتميز الشاشة الرئيسية بأنها خالية تماما من أي قطع أو أزرار.

ولم تذكر الشركة اسم الهاتف القادم الذي سيتم استخدام هذه الميزة فيه.