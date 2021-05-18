ضبط الطاقم الفني لفريق شبيبة القبائل بقيادة المدرب دونيس لافان تاريخ العودة إلى التدريبات، تحسبا لمواجهة الصفاقسي التونسي بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، والمقررة يوم 23 ماي الجاري، بداية من الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات كأس الكاف.

وحسب الصفحة الرسمية للكناري على "الفايسبوك" فإن التحضيرات لهذا الموعد الهام ستكون غدا الأربعاء، بعد الظهر خاصة وأن التقني الفرنسي منح راحة يومين للاعبيه لزيارة ذويهم بعدما تعذّر على لاعبي الكناري قضاء مناسبة عيد الفطر مع عائلاتهم.