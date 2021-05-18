سيجري نادي الترجي التونسي، حصته التدريبية لنهار اليوم الثلاثاء بحضور جماهيره حسبما جاء عبر الصفحة الرسمية لنادي "باب السويقة" على الفايسبوك.

نفس المصدر أكد أن هذا المران سيكون الأخير تحت أنظار عشاقه، حيث ستكون حصتا يومي الخميس والجمعة مغلقتين، حتى يتسنى للطاقم الفني واللاعبين التركيز استعدادا لمباراة الإياب ضد شباب بلوزداد المبرمجة يوم 22 ماي الجاري.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بتفوق شباب بلوزداد بهدفين دون رد من توقيع كل من زكرياء دراوي وأمير سعيود.