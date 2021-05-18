كشفت اليوم وسائل إعلام فرنسية مختلفة أن نجم ريال مدريد الإسباني كريم بن زيمة مرشح بقوة للعودة مجددا إلى المنتخب الفرنسي لكرة القدم.

صحيفة " ليكيب" أكدت أن فرضية تواجد بن زيمة ضمن قائمة المدرب ديدييه ديشون أمر غير مستبعد بالنظر إلى المستويات الكبيرة التي يقدمها مهاجم أولمبيك ليون سابقا.

وتوّج "الدولة" كما يحلو لجماهير المرينغي تسميته نظرا لقربه من إدارة الرئيس " يريز" بجائزة أفضل لاعب محترف خارج فرنسا هذا الموسم، وهو ما يجعله من موقع قوة للالتحاق مجددا بمنتخب بلاده الذي أستبعد من تمثيل ألوانه منذ 2015 بسبب تورطه في قضية ابتزاز زميله آنذاك ماتيو فالبوينا.

ومن المنتظر أن يعلن اليوم الثلاثاء، المدرب ديشون عن قائمة تضم 26 لاعبا من أجل التحضير لبطولة أمم أوروبا المقررة هذا الصيف.