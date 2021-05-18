كشفت مصادر غربية مطّلعة على محادثات وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، طلب من الإدارة الأمريكية مهلة يومين إلى ثلاثة أيام لإنهاء عمليته العسكرية في قطاع غزة.

وأضافت المصادر لوكالة الأناضول، أن الأمريكيين طلبوا من نتنياهو يومي الأحد والإثنين، إنهاء عدوانه على غزة، فردّ أنه ما زال بحاجة إلى يومين إلى ثلاثة لاستكمال تنفيذ الجيش الصهيوني ضرب أهدافه في القطاع.

ولم تستطع تلك المصادر التأكيد ما إن كان ذلك يعني أن العدوان على غزة سيتوقف الأربعاء أو الخميس، أم في وقت آخر.

كما كشف موقع "واللا" الإخباري الصهيوني، اليوم، نقلاً عن مسؤولين صهيونيين "إنهم بحاجة إلى 24-48 ساعة لإتمام العملية في غزة ثم سيتوقفون". وأضاف: "رسالة إدارة جو بايدن للصهاينة، هي أن وقت العملية بدأ ينفد".

من جهتها، قالت هيئة البث الصهيونية، اليوم، إن مصادر صهيونية مطّلعة على الاتصالات الجارية بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أن "بوادر تفاؤل بدأت تلوح في الأفق حول احتمال إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة".