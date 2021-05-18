انطلقت أول شحنة قدرها ثمانية أطنان من اللحوم الحمراء من ولاية تمنراست باتجاه الجزائر العاصمة والتي تندرج ضمن برنامج تموين ولايات الشمال باللحوم الحمراء انطلاقا من ولايات جنوبية، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مصالح الولاية.

وتضم هذه الشحنة الأولى 30 رأسا من الأبقار و10 رؤوس من الأغنام، حيث ينتظر أن تتواصل عملية التموين أسبوعيا بطريقة منتظمة مما سيساهم في استحداث حركية تجارية تمكن المنطقة من تعزيز مداخيلها وأيضا توفير فرص شغل، كما جرى شرحه.

وجرت عملية الشحن التي يضمنها أحد المتعاملين الاقتصاديين أمسية الإثنين بحضور السلطات المحلية وممثلي قطاعات الفلاحة والتجارة والمفتشية البيطرية، حيث تمت معاينة جميع ظروف نقل وتخزين هذه اللحوم قبل شحنها على متن شاحنة مكيفة مخصصة لنقل اللحوم.

وخضعت هذه الشحنة من اللحوم الحمراء قبل ذلك إلى كافة الإجراءات الصحية اللازمة للتأكد من سلامتها قبل توجيهها للاستهلاك المباشر من ضمنها مراعاة شروط الذبح وظروف التخزين الأولية، حسب ما أوضح مدير مصلحة الإنتاج والدعم التقني بمديرية الفلاحة، عبد القادر شويرف.