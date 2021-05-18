تحدث سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي عن الشكوى التي تقدم بها فريقه للاتحاد الإفريقي ضد قرارات الحكم الذي أدار مواجهة فريقه أمام مولودية الجزائر في ذهاب ربع نهائي دور أبطال إفريقيا.

الناصيري قال إنه سارع لاستكمال تقرير مفصل اشتغل عليه فريق عمل داخل النادي، رصد هفوات الحكم تيسيما، وأرسلها للكاف، منتظرا الرد، كما تحدث الناصيري عن غياب الفار وحظوظ الوداد محليا وقاريا، في حوار خص به موقع " كورة".

وعن آخر المستجدات قال الناصري "أرسلنا خطابا وليس ملفا، وقدمناه عبر أكثر من مرحلة للكاف، نقلنا من خلاله وجهة نظرنا بمهنية واحترافية عاليتين ولم يكن ممكنا أن نسكت على هذا الظلم، لا سيما أنه تكرر معنا في الجزائر".

وأضاف نفس المتحدث:" الرد الذي ننتظره لا يقتصر على نادينا فحسب، بل يشمل الأندية الإفريقية كافة، لأننا جميعنا في القارب نفسه، ويهمنا ترسيخ مبدأ اللعب النظيف وتكافؤ الفرص". رئيس الوداد الذي انتهت مباراة فريقه بالتعادل في كل شبكة أمام النادي العاصمي واصل القول موضحا:" بالتأكيد، فقد تابع العالم كيف أن الوداد تاه بين مؤسسات التحكيم الرياضية لعام ونصف، باحثا عن حقه بعد أحداث رادس، مما أثر على تركيزنا في النسخة الماضية، وفي الدوري المحلي أيضا، الوداد سدد كلفة باهظة لترسيخ الحق والعدالة الكروية، لذلك كان ردنا قويا، لأنه لا يعقل أن نحرم كل موسم من أهداف صحيحة بإجماع الخبراء".

وحول ما إذ كان ناديه بات مستهدفا علق ناصري:" لا نؤمن بنظرية المؤامرة لأننا ننتمي لأسرة كروية شاسعة الأطراف غايتها إسعاد الملايين من عشاق اللعبة، في مختلف البلدان بالتنافس الشريف، لكن حين تتكرر الأخطاء بنفس الكيفية ضد الوداد وفي المسابقة نفسها، هنا يصبح الأمر لا يطاق".

وفي رده عن سؤال حول ما إذ كان يخشى أن يؤثر ما حدث في ملعب 5 جويلية على التركيز قبل لقاء الإياب واصل حديثه: " لن أقبل بتكرار ما حدث معنا بعد نهائي رادس، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لقد أبلغت اللاعبين أني راضٍ تمامًا على ما قدموه في الذهاب، ولو أن هدفنا كان الفوز، لأننا كنا الطرف الأفضل بشهادة الخبراء كافة، طالبت اللاعبين بالتركيز في الإياب، وترك الدفاع عن مصالح النادي لي ولفريق عملي، لذلك عليهم الرد ميدانيا، لأنهم الأفضل ويستحقون التأهل".

أما عن غياب تقنية الفار أكد:" نعم نشعر بالأسف لغيابه، فقد أبلغنا رئيس الكاف الجديد السيد باتريس موتسيبي أنه بعد انتخابه بالمغرب وعد الأفارقة بتنظيف جهاز التحكيم وتطبيق "الفار" في كل المباريات المتبقية، لأن ذلك سيقلص هوامش الخطأ، كي لا أقول سيقضي على الأخطاء نهائيا".