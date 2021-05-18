نزح عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى مدارس الأونروا لإيجاد مكان أكثر أمانا مع استمرار القصف الصهيوني على بلدات وأحياء القطاع وتدمير مئات المنازل.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 34 ألف فلسطيني لجؤوا إلى مدارس تابعة لها في قطاع غزة، وقد استقبلت 40 مدرسة النازحين فيما تستعد باقي المدارس التابعة للوكالة لاستقبال مزيد من الفلسطينيين مع استمرار الغارات الصهيونية على قطاع غزة.