اعتبرت وسائل إعلام إسبانية أن موجة الهجرة غير المسبوقة التي شهدتها مدينة سبتة انطلاقا من المغرب محاولة للنظام المغربي من أجل استفزاز مدريد على خلفية موقفها من قضية الصحراء الغربية.

وكانت المدينة الخاضعة للسيطرة الإسبانية قد شهدت دخول حوالي ستة آلاف مهاجر سباحة ومشيا على الأقدام من بينهم مئات القصر وأسر بأكملها انطلاقا من مدينة الفنيدق المغربية.

ويعتبر دخول هذا العدد الكبير من المهاجرين في يوم واحد حدثًا غير مسبوق في إسبانيا، ولم يتم الوصول إلى أرقام مماثلة حتى في أشد موجات الهجرة السابقة، ما دفع بالجيش الإسباني إلى الانتشار في المدينة فجر الثلاثاء للمساعدة في السيطرة على الأوضاع.

واعتبرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن الدخول المكثف للمغاربة جاء بسبب تقاعس واضح لقوات حرس الحدود المغربية، في سياق توتر دبلوماسي بين البلدين على خلفية استقبال إسبانيا للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي من أجل العلاج في مستشفياتها بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا قد قالت مساء أمس الإثنين إن إسبانيا قبلت دخول غالي أراضيها لأسباب إنسانية.