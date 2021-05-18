ما زال العالم يعاني من وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وحصد أرواح أكثر من 3 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 164 مليونا و279 ألفا و345 إصابة، اليوم الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و404 آلاف و457 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 143 مليونا و4 آلاف و248 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتجاوز العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في الهند 25 مليون حالة، اليوم، بعد رصد 263533 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد الوفيات اليومية بـ "كوفيد-19" مستوى قياسيا عند 4329 حالة. وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، تتجاوز مستوى 25 مليون إصابة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.23 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 278719.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 29916 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و786 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة تسجيل البرازيل نحو 15.66 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 43653.