يتوقع أن تصل درجات الحرارة في العاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء 18 ماي، الى 32 درجة مئوية، لتسجل رقما قياسيا لم تشهده منذ أكثر من 124 عاما في مثل هذه اليوم من السنة.

ونقلت وكالة" سبوتنيك" تصريحات لميخائيل ليوس، موظف بمركز "فوبوس" للطقس، قوله" الجو سيكون غائما جزئيا، ولن يكون هناك هطول للأمطار، وستصل درجات الحارة إلى 32 درجة مئوية، وفي بعض المناطق ستتراوح بين 28 إلى 33 درجة مئوية".

وبحسب الخبير فإنه من الممكن اليوم تسجيل رقم قياسي لدرجات الحرارة في مثل هذا اليوم من السنة، بعد تخطي الرقم المسجل في عام 1897 حيث وصلت درجات الحرارة الى 29.1 درجة مئوية.

وستكون الرياح جنوبية شرقية بسرعة 4 إلى 9 أمتار في الثانية، مع انخفاض في الضغط الجوي إلى 740 مليميتر زئبقي، وهو أقل من المعدل الطبيعي.