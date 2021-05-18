ذكر مسؤولون إسبان أن نحو ستة آلاف مهاجر مغربي دخلوا سباحة وبشكل غير قانوني إلى مدينة سبتة عن طريق السباحة على طول الساحل في البحر الأبيض المتوسط من بلدة فنيدق المغربية.

وذكرت الصحافة الإسبانية أن وحدات من الجيش انتشرت في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء في سبتة للمساعدة في السيطرة على شوارع المدينة في ظل موجة هجرة غير مسبوقة.

كما كشفت نفس المصادر أنه من بين المهاجرين هناك المئات من القصر إضافة إلى عائلات بأكملها دخلت إلى المدينة المتوسطية.

وصرح وزير الداخلية الإسباني أن مدريد تعتزم التفاوض مع المغرب بشأن عودة حوالي 1500 مهاجر.