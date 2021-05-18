حددت الكاف، مواعيد إجراء مباريات الإياب لممثلي الجزائر في منافستي رابطة الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهم مولودية الجزائر، شباب بلوزداد وشبيبة القبائل.

وستواجه المولودية وبلوزد، ناديي الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي على التوالي، برسم لقاء الإياب من الدور الربع النهائي، يوم 22 ماي الجاري بداية من الساعة 17:00 مساءا.

فيما تستقبل شبيبة القبائل نادي الصفاقسي التونسي، يوم 23 ماي على الساعة 17:00 مساءا، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.