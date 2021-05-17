أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الاثنين، عن التشكيلة المثالية لجولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي "الأهلي".

الدفاع: يحيى عطية الله "الوداد المغربي" - ميلود ربيعي "مولودية الجزائر" - إريك ماثوهو "كايزر تشيفز" - مختار بلخيثر "شباب بلوزداد".

الوسط: يحيى جبران "الوداد المغربي" - أليو ديانج "الأهلي" - أمير سعيود "شباب بلوزداد" - زكريا دراوي "شباب بلوزداد".

الهجوم: سمير نوركوفيتش وديفيد كاسترو "كايزر تشيفز".

وكانت مباريات الذهاب قد شهدت فوز شباب بلوزداد على الترجي (2-0)، والأهلي على صن داونز بنفس النتيجة، فيما اكتسح كايزر تشيفز ضيفه سيمبا التنزاني (4-0)، وتعادل الوداد مع مولودية الجزائر (1-1).