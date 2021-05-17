هلك مساء اليوم الاثنين شخص غرقا بسد وادي الشلف بولاية مستغانم حسبما أستفيد من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح بيان تلقت (وأج) نسخة منه أن إسعافات الحماية المدنية التابعة للوحدة الثانوية لعين تادلس تدخلت مساء اليوم الاثنين لإجلاء جثة الشخص الذي هلك غرقا بسد وادي الشلف بالقرب من منطقة بني يفرن ببلدية وادي الخير (30 كيلومتر شرق مستغانم).

وقام المواطنون بانتشال الضحية الذي يبلغ من العمر 16 سنة قبل وصول مصالح الحماية المدنية التي حولت الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "العجال بلطرش" بعين تادلس, يضيف ذات البيان.

وكانت المديرية الولائية للحماية المدنية قد حذرت في وقت سابق من السباحة في السدود والمسطحات المائية والتوافد على المناطق الساحلية الصخرية والشواطئ خلال هذه الفترة التي تعرف ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة ولاسيما بعد هلاك شابين غرقا الجمعة الماضي بشاطئي خروبة (سيدي المجدوب) ببلدية مستغانم وصابلات ببلدية مزغران، كما أشير إليه.