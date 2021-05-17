أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن إعفاء القوائم من إلزامية نشر صور المترشحات لتشريعيات 12 جوان المقبل.

وأوضحت السلطة في بيان لها، توج اجتماع شرفي مع ممثلي عن قوائم مستقلة، على ضرورة أن يتقدم ممثل للقائمة الحزبية أو المستقلة بطلب الاعفاء إلى منسق المندوبية الولائية المعنية في أجل لا يتعدى منتصف نهار يوم الأربعاء.

وبخصوص الرقم التعريفي، فأشار البيان إلى أنه تقرر منح رقم تعريفي تسلسلي مستمر للقوائم المستقلة، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء.