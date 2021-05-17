تسبب حريق شب مساء اليوم الاثنين بولاية غليزان في إتلاف 5ر1 هكتار من المحاصيل الفلاحية ، حسبما علم لدى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالولاية

وذكر ضابط المناوبة بذات الوحدة، الملازم يوسف شايب الدور لـ(وأج) ،أن الحريق وقع بأحد الحقول الواقعة بدوار "الحوايشية"، ببلدية يلل (30كلم غرب غليزان) وأتى على 1.5 هكتار من محصول الشعير.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى مما سمح بإنقاذ المساحة المتبقية ومساكن مجاورة كادت ألسنة اللهب أن تصل إليها، مثلما أشير إليه، وقد استغرقت عملية الإخماد أزيد من ساعة ، حيث سخرت وحدة الحماية المدنية لبلدية يلل فريقا من أعوان الحماية المدنية بمختلف الرتب، مجهز بشاحنة إطفاء وعتاد تدخل، حسب ما ذكره ذات المصدر.

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.