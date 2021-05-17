أفادت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف اليوم الاثنين بأن أزيد من 200 ألف دج من الأوراق النقدية المزورة قد تم حجزها ببلدية عين كرمة كانت بحوزة شخصين.

وأوضح المكلف بالاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، الرائد جمال ناصري أنه بناء على معلومات تفيد بوجود نشاط لهذا النوع من التزوير، نصب عناصر الدرك الوطني حاجزا أمنيا على مقطع الطريق الوطني رقم 82 بالبلدية الحدودية عين كرمة، مشيرا إلى أن تفتيش المركبة التي كانا على متنها الشخصان المعنيان قد مكن من العثور على 60 ورقة بنكية مزورة من فئة 2000 دج و 81 ورقة من فئة 1000 دينار ما يمثل اجمالا 201 ألف دج من الاوراق النقدية المزيفة.

واستنادا لذات المصدر، فإن المتهمين اللذين يبلغان من العمر 35 و 38 سنة قد تم تقديمهما أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بوحجار عن قضية "تكوين جمعية أشرار" و"التزوير و استعمال المزور''، مشيرا إلى أن المعنيين قد صدر بحقهما أمر إيداع.

كما أن المركبة التي كانت تستعمل في نقل الأوراق البنكية المزورة قد تم حجزها، حسب ما أفاد به، الرائد ناصري الذي ذكر بأن هذه العملية تندرج في إطار جهود مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها بهدف حماية الاقتصاد الوطني.