أجمع أعضاء مجلس النواب الأردني المجتمعون في جلسة عقدت اليوم الاثنين على ضرورة طرد السفير الصهيوني من عمان، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب وسط التصعيد الحالي في فلسطين.

وطالب كافة النواب الذين تحدثوا تحت قبة البرلمان في الجلسة المخصصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين باتخاذ موقف رسمي لطرد السفير الصيوني في عمان، حسبما نقلته وكالة "عمون".

وعبر النواب عن رفضهم للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس والداخل والضفة الغربية.

كما دعا النواب إلى وقف كافة الاتفاقيات والمعاهدات المبرومة مع الطرف الصيوني، وعلى رأسها معاهدة السلام "وادي عربي" واتفاقية الغاز.

وأكد المجلس على ضرورة وجود رد فعل على ما يرتكبه الكيان من "جرائم حرب" وقتل للأطفال والأبرياء المدنيين في غزة.

ويمثل الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر أبرمت اتفاق سلام مع إسرائيل في إجراء تم اتخاذه عام 1994.