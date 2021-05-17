إهتز، اليوم، حي كارمان بالضاحية الشرقية لمدينة تيارت على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يدعى(عبد القادر) يبلغ من العمر 32 سنة، طعنا بخنجر على يد جاره.

وحسب المعلومات الأولية فإن الجريمة وقعت بقرية "دالاس" الواقعة بمدخل حي كارمان الشعبي مكان إقامة كل من القاتل والمقتول، إثر ملاسنات كلامية بين الجاني الذي يصغر الضحية بسنوات قليلة، بسبب خلاف يتردد أنه حول الأطفال، ليسقط المجنى عليه متأثرا بطعنة خنجر على مستوى الصدر، نقلت جثته إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى يوسف دمارجي.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملبسات هذه الجريمة.