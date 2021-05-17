إستانف مساء اليوم الاثنين، فريق اولمبي المدية تحضيراته بملعب امام الياس استعدادا للمواجهة المقبلة أمام مولودية وهران بملعب هذا الأخير، بحضور كامل التعداد من اللاعبين باستثناء وسط الميدان الطيب والمدافع نعاس بسبب الإصابة.

حسب خرباشي المدير التقني للاولمبي الذي أوضح للخبر أن تأجيل مباراة الاولمبي أمام المولودية بسبب مشاركة العميد في المنافسة الإفريقية كانت فرصة للطاقم الفني الجديد ماروك نورالدين للتعرف أكثر على تشكيلة الاولمبي التي أوقعتها قرعة كاس الرابطة أمام اتحاد الجزائر في الدور الربع نهائي حيث سيجري اللقاء بملعب عمر حمادي ببولوغين.

ورغم قوة منافس الاولمبي الذي يتواجد هذه الأيام في أحسن أحواله إلا أن خرباشي، أكد أن منافسة الكأس لا تعترف كثيرا بمثل هذه المعايير ليبقى عنصر المفاجأة واردا في منافسة الكأس.