أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخاب عن تشكيل لجنة مشتركة بين السلطة ووزارتي الداخلية والمالية، لإعداد النص التطبيقي المتعلق بتحديد كيفيات توفير دعم الدولة للتكفل بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الأقل من أربعين سنة يوم الاقتراع قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

وأوضح بيان للسلطة المستقلة، أنه "في إطار التحضير لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يوم 12 جوان، وتحسبا لانطلاق الحملة الانتخابية، يوم الخميس المقبل، وطبقا لأحكام المادة 122 من الأمر 21-01 المؤرخ 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم وهذا المرسوم التنفيذي رقم 21-190 المؤرخ 05 ماي 2021 المحدد لكيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار.

اجتمع اليوم بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، رئيس السلطة وكمال بلجود، وزير الدخلية، من أجل وضع المكانيزمات اللازمة لتنفيذ فحوى المرسوم لفائدة الشباب المترشحين الأحرار، الأقل من 40 سنة يوم الاقتراع حيت تم في هذا الشأن تشكيل لجنة مختلطة بين إطارات السلطة المستقلة ووزارة الدخلية، ووزارة المالية، ستتكفل بإعداد النص التطبيقي المتعلق بتحديد كيفيات توفير دعم الدولة للتكفل بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الأقل من أربعين سنة يوم الاقتراع قبل انطلاق الحملة الانتخابية، يضيف البيان.